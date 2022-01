한-영 FTA 발효 후 양국 간 교역 33% 늘어…연내 개선협상

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한-영국 자유무역협정(FTA) 발효 이후 1년간 양국 간 교역이 33% 증가한 것으로 나타났다.

산업통상자원부는 7일 서울 강남구 한국무역협회에서 양기욱 FTA정책관 주재로 '한-영 FTA 이행 및 개선을 위한 업계·전문가 간담회'를 열고 이 같이 밝혔다.

이번 간담회는 작년 1월 1일 발효된 한-영 FTA의 이행을 점검하고 FTA 협정문에 따라 연내 추진될 개선 협상과 관련해 업계 및 전문가들의 의견을 듣고자 마련됐다.

산업부에 따르면 한-영 FTA가 발효된 지난해 1월부터 11월까지 양국 간 교역은 전년 동기 대비 33% 늘어난 106억달러로 집계됐다. 같은 기간 한-영 FTA 수출활용률은 약 90%로 높은 수준을 기록했다. 다만 양국 간 투자는 114건, 9억달러로 전년 동기 대비 3% 줄었다.

업계와 전문가들은 브렉시트 이행과 동시에 발효된 한-영 FTA를 통해 한-영 간 비즈니스의 연속성과 안정성이 유지됐다고 평가했다. 개선 협상과 관련해선 디지털·투자 등 분야에 대한 정부의 적극적인 역할을 요청하는 동시에 협상 관련 동향을 업계 등과 계속 공유하길 희망한다고 밝혔다.

산업부는 지난해 11월 글래스고에서 열린 한-영 통상장관회담에서 FTA 개선 필요성에 대해 공감대를 이뤘으며, 현재 영국 측과 FTA 무역위원회(장관급)를 조속히 개최하는 방안을 협의 중이다. 개선 협상은 연내 개시할 방침이다.

