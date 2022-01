성남시, 올해 지역공동체 일자리사업 21억 투입…344명 참여

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 올해 21억1700만원을 투입해 344명 규모의 지역공동체 일자리 사업을 펼친다.

성남시는 취업 취약계층과 코로나19로 피해를 본 사람들의 참여 확대를 위해 종전 참여 기존을 기준중위소득 65% 이하의 재산 3억원 이하에서 소득ㆍ자산 4억원 이하로 변경했다고 7일 밝혔다.

지역공동체 일자리 사업은 상반기, 하반기 두 차례로 나눠 4개월 단위로 진행된다.

상반기 지역공동체 일자리 사업은 연간 계획 인원의 절반인 172명을 오는 17일부터 21일까지 모집한다.

사업비는 10억5850만원이 투입되며, 근로 기간은 오는 3월2일부터 6월30일까지다.

참여자는 책마을 도서 배달, 탄천 습지생태원 관리와 생물서식처 조성, 낙엽 퇴비화 사업과 성남시민농원 조성, 마을 콘텐츠 사업 지원, 율동 온기 나눔 장터 운영 지원, 여수동 양묘장 제초 작업 등 29개 분야에서 일하게 된다.

만 18~64세는 주 30시간(하루 6시간) 일하고, 일당 5만4960원을 받는다.

65세 이상은 주 15시간(하루 3시간) 근로에 일당 2만7480원을 받는 조건이다. 하루 5000원의 교통비ㆍ간식비가 부대 경비로 지급된다.

참여 희망자는 기한 내 신분증, 코로나19로 인한 실직ㆍ폐업 관계증명서(해당자), 기타 자격 서류 등을 챙겨 주소지 동 행정복지센터에 신청하면 된다.

시는 자격요건과 세대주 여부, 부양가족 수, 가구소득, 재산 등을 고려해 참여자를 최종 선발한 뒤 다음 달 24일 선발자에게 개별적으로 알려준다.

올 하반기 지역공동체 일자리 사업은 오는 5월16~20일 신청을 받는다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr