▶유일염씨 별세, 금진희 모친상·권순호(HDC현대산업개발 상근고문)씨 빙모상=서울아산병원 장례식장 23호, 발인 8일 오전 5시, 장지 용인 천주교묘원, 02-3010-2263

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr