투썸플레이스, 2022 설 선물세트 6종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 설 명절을 앞두고 소중한 사람에게 감사의 마음을 전할 설 선물세트를 출시한다고 6일 밝혔다.

설 선물세트는 마음(heart)을 테마로 새로운 변화와 건강한 일상을 기원한다는 의미를 담아 기획돼했다. 고품질 스테인리스 텀블러를 함께 구성해 지속가능한 가치를 더한 ‘투썸X락앤락 하트홀릭’과 커피 애호가를 위해 다양한 홈카페 제품으로 꾸린 ‘투썸 커피홀릭’ 2가지 라인으로, 단품 구매 시보다 최대 30% 할인된 1~3만원대로 만나볼 수 있다.

투썸X락앤락 하트홀릭 라인은 스테인리스 소재의 락앤락 텀블러를 포함했다. 하트홀릭 I은 스틱커피와 심플한 스텐 머그컵, 하트홀릭 II는 스틱커피와 핸드드립 커피, 사무실 외 차량용으로도 사용 가능한 텀블러로 구성했다. 하트홀릭 III는 시간에 구애받지 않고 언제든 커피를 즐길 수 있도록 디카페인 스틱커피와 함께 손잡이가 달린 스트랩 텀블러를 담았다.

투썸 커피홀릭 라인은 언제 어디서나 여유롭고 편안하게 커피 타임을 가질 수 있도록 홈카페 브랜드 ‘에이리스트 제품(aList)으로 다채롭게 구성했다. 커피홀릭 I은 라떼 2종(초콜릿 라떼, 바닐라 라떼)과 머그컵으로 꾸렸다. 커피홀릭 II는 투썸플레이스의 다양한 홈카페 제품을 즐길 수 있는 버라이어티팩으로, 스틱커피 6팩, 초콜릿라떼 2팩, 바닐라라떼 1팩으로 구성했다. 커피홀릭 III는 아웃도어족을 겨냥해, 투썸의 블랙그라운드 원두 1팩(200g)과 원두를 간편하게 내려 마실 수 있는 휴대용 드립 세트(핸드드립 그라인더, 드리퍼, 텀블러)를 포함했다.

투썸플레이스는 자사 멤버십 ‘투썸하트’ 회원을 대상으로 설 선물세트 구매 시 아메리카노(R) 쿠폰을 증정하는 감사 이벤트도 진행한다. 이벤트 혜택은 다음 달 2일까지 설 선물세트 결제 건에 한해 적용되며, 선물세트 구매 시 멤버십 리워드인 하트를 적립한 고객을 대상으로 제공된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr