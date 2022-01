GS리테일, 친구 환경 캠페인…“헌옷을 환경 교육키트로 제작”

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 아름다운가게·시민 캠페이너와 함께 입지 않는 옷을 업사이클링 하는 친구 환경 캠페인을 진행하고, 지역아동센터 아동들을 위한 환경 교육 키트를 제작해 전달했다고 6일 밝혔다.

친구 환경 캠페인은 ‘친환경으로 지구를 구한다’는 의미를 담고 있으며, 시민 캠페이너 1000명이 평소 입지 않는 옷 6000점 이상을 기부했다. 기부된 옷은 아름다운가게 업사이클링 전문 브랜드인 에코파티메아리를 통해 새로운 제품으로 재탄생 됐다. 이를 통해 소나무 약 8454그루를 심고, 탄소 20톤을 절감하는 효과를 만들어냈다.

기부된 옷 중 약 4000점은 업사이클링한 후 교육과 돌봄의 공백을 겪고 있는 지역아동센터 아동 1000명에게 환경 교육 키트로 전달했으며, 나머지는 참여한 시민 캠페이너에게 나만의 업사이클 제품으로 제공됐다. 해당 키트에는 아이들이 재미있고 의미 있는 방식으로 업사이클을 경험할 수 있도록 셔츠 및 남방, 면 티셔츠를 활용한 캐릭터 낮잠 쿠션, 멸종위기 동물엽서, 다회용 빨대 세트, 환경교육 동화책 등이 포함했다.

GS리테일 관계자는 “이번 캠페인은 고객과 함께 지구를 위하는 행동을 실천한다는 데 의미가 있다”면서 “더 나아가 이를 소외계층을 위한 나눔까지 연계할 수 있어서 보람까지 챙길 수 있는 뜻깊은 행사였다”라고 밝혔다.

