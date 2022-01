카페베네, 13일 네이버 쇼핑 라이브 진행

[아시아경제 문혜원 기자] 카페베네가 네이버 쇼핑 라이브 방송을 통해 할인 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

라이브 방송은 오는 13일 오후 7시부터 8시까지 1시간 동안 진행된다.

카페베네 선물세트와 베네 홀리데이 키트를 최대 30% 할인된 가격에 만나볼 수 있으며, 라이브 방송 상품 구매 시 1만원 상당의 카페베네 멤버십 쿠폰 패키지가 추가 증정된다. 자사 브랜드 스토어 찜 설정 시 라이브 방송 상품을 대상으로 2000원 추가 할인도 적용 받을 수 있다.

카페베네는 방송에서 구매 인증을 한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 20명에게 카페베네 아메리카노와 콜드브루로 구성된 커피 기프티콘을 증정한다. 또 실시간으로 진행되는 퀴즈 이벤트 정답자 전원에게 베네캣 달고나를 증정할 예정이다.

라이브 방송 참여 방법은 간단하다. 네이버 쇼핑 라이브에서 카페베네 채널을 검색해 해당 시간에 라이브 방송을 클릭하면 된다. 카페베네 채널 ‘알림 받기’ 설정 시 쇼핑 라이브 방송 시작 메시지가 미리 전달돼 더욱 간단하게 참여할 수 있다.

라이브를 위해 준비된 상품은 ▲베네 드립백 시그니처 선물세트 ▲베네 드립백 디카페인 선물세트 ▲홈카페 커피백 선물세트 ▲홈카페 베네브루 선물세트 ▲베네 홀리데이 키트 등이다.

