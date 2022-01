무안군, 2022년 달라지는 6개 분야 45개 제도·시책 발표

신생아 양육비 상향…셋째아 1000만원·넷째아 2000만원 지급



취·창업 지원으로 청년이 돌아오는 젊은 도시 실현

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군이 지난 3일 ‘2022년 달라지는 제도 및 시책’을 발표했다.

5일 군에 따르면 내년도 달라지는 제도와 시책은 일자리·경제(7건) ▲복지·보건·여성(17건) ▲농림·수산·축산(8건) ▲관광·문화·교육(4건) ▲교통·건설·환경(6건) ▲일반행정·세제(3건) 등 6개 분야 45개 사업이다.

일자리·경제 분야에서는 다양한 청년 지원 정책이 새롭게 시행되는 점이 주목된다. 신규 또는 3년 이내 창업한 무안 거주 청년(만19세∼39세)에게 창업 자금을 지원하고, 도내 특성화고와 대학에 재학 중인 18세 이상 학생에게 지역 청년 희망이음 일자리를 지원한다.

신중년 희망일자리 지원 대상 나이는 59세에서 69세로 확대된다. 또한 신재생 에너지 보급주택 설치비의 20%를 신규 지원해 탄소중립 실현을 도모한다.

보건·복지·여성 분야에서는 출산과 양육 지원금이 대폭 상향돼 아이 낳고 기르기 좋은 여건이 조성된다.

신생아 양육비는 첫째아·둘째아는 50만원씩 인상되고, 셋째아는 250만원에서 1000만원으로, 넷째아 이상은 300만원에서 2000만원으로 지원액이 대폭 상향돼 전액 군비로 지급된다.

임신·출산 의료서비스 지원이 확대돼 단태아 100만원, 다태아 140만원 범위 내에서 2년간 모든 진료비와 재료비를 지원한다.

만 2세 미만 영아에게는 수당 월 30만원, 출생 아동에게는 첫만남이용권 200만원을 새롭게 지원한다.

아동수당 지원 대상을 만 7세에서 만 8세로 확대하고, 아동 발달 지원 계좌 지원은 월 최대 5만원에서 10만원으로 인상된다.

장애아동 수당은 중증장애인은 각 2만원, 경증장애인은 각 1만원씩 인상 지급하고, 6.25 및 월남 참전유공자 명예 수당은 1만원 인상해 월 3만원을 지급한다.

전남 청년부부 결혼축하금은 거주 조건을 완화해 부부 중 한 명만 해당 시·군에 거주할 때에도 확대 지원하고, 만21세∼28세 청년에게 문화복지 카드 연 20만원을 지급한다.

농림·축산·수산 분야는 각종 보조금 지원율을 확대해 농어업인의 가계 부담을 낮춘다.

관광·문화·교육 분야는 스포츠 강좌이용권 지원액을 월 8만원에서 8만5000원으로 인상하고, 장애인과 저소득층 등에게 1인당 14만원씩 여행활동비를 지원한다.

학생들의 보편적 교육복지를 위해 초·중·고 졸업앨범비 6만원, 중·고등학생 인터넷 교육방송 수강료 연간 5만원, 농어촌 고등학교 통학버스 운영비 50%를 신규 지원한다.

교통·건설·환경 분야에서는 농어촌 빈집정비 지원액이 가구당 180만원으로 인상되고 일반가정용 저녹스 보일러 설치(20만원→10만원) 및 LPG 화물차 신차 구매비(400만원→200만원)는 지원금액이 50% 하향 조정된다.

공동주택 음식물쓰레기 처리 수수료는 세대별 1000원 정액 부과에서 음식물쓰레기 1㎏당 21원이 부과되는 것으로 개선된다.

또한 관내 공용주차장 이용료를 감면해 최초 2시간과 오후 8시∼오전 8시 사이에는 무료 개방한다.

이 밖에도 차세대 전자여권이 전면 발급 개시되고, 대학생 학자금 이자 지원도 기존 재학생에서 졸업 후 2년 이내 미취업자로 확대 지원한다.

군 관계자는 “2022년 달라지는 제도와 시책을 군민들이 제대로 알고 실생활에 활용할 수 있도록 다양한 채널을 통해 홍보하겠다”며 “앞으로도 군민 삶의 질 향상을 위해 생활밀착형 시책과 제도 개선사항을 적극적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.

한편 ‘2022년 달라지는 제도와 시책’에 대해 자세한 내용은 군 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr