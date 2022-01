프라뱅, FIU 가상자산사업자 심사 통과… 정식 거래소 운영 착수

[아시아경제 장효원 기자] 가상자산 거래소 프라뱅은 금융정보분석원(FIU)에 가상자산사업자 신고 승인을 받아 본격적인 거래소 운영에 착수한다고 5일 밝혔다.

프라뱅은 지난해 3월 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법)’ 시행에 따라 가상자산사업자 등록의 필수 요건인 ISMS 인증 획득을 비롯한 자금세탁방지(AML) 관련 신고요건을 충족해 지난달 30일 FIU로부터의 사업자 심사를 통과했다고 알려졌다.

또한 신고 수리 이후 자금세탁방지(AML) 의무를 이행하기 위한 시스템 구축을 완료했으며, 그 동안 서비스 운영을 위한 기반 마련에 전력을 다한 만큼 향후에는 거래소 운영에 집중할 예정이다.

정원양 프라뱅 대표는 “앞으로 빠르게 변화하는 가상자산 시장의 흐름을 신속히 파악하고 유저들의 다양한 니즈에 초점을 맞춰 누구나 손쉽게 거래할 수 있는 금융 플랫폼으로 거듭나겠다”며 “회사는 메타버스, NFT 관련 신사업을 추진할 예정이며, 향후 가상자산 거래소 역할과 새로운 수익모델의 확대를 위해 NFT와 메타버스를 결합한 가상자산 결제 플랫폼으로서의 성장을 목표로 매진하겠다”고 말했다.

이어 “회사는 NFT로 발행된 작품을 접목시킨 미디어 아트 사업을 준비하고 있다”며 “다양한 작품들을 전시해 고객들이 쉽게 디지털 컨텐츠를 접할 수 있도록 서비스 런칭을 추진 중이며 다가올 새로운 디지털 시대를 선도하겠다”고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr