5일 서울 종로구 옛 일본대사관 인근에서 일본군 성노예제 문제해결을 위한 제1525차 수요시위가 열리고 있다. 1992년 처음 시작한 수요시위는 오는 8일 30주년을 맞는다./김현민 기자 kimhyun81@

