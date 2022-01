교보생명, 마이데이터 혁신 위해 스타트업 협력 강화

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 금융마이데이터 서비스 확대를 위해 인포마이닝, 인에이블다온소프트 등 스타트업과 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

인포마이닝은 스마트 헬스케어 서비스 전문기업으로 기술 특화 벤처기업 인증, AI챔피언십 수상 등을 통해 우수성을 증명받았다. 교보생명은 건강데이터 활용?분석을 통해 고객 건강증진 동기부여, 맞춤형 건강 솔루션을 제공할 수 있도록 아이디어를 공동 발굴하고 사업화할 예정이다.

인에이블다온소프트는 군 장병 커뮤니티 서비스 '더캠프'를 개발?운영 중으로, 업무 제휴를 통해 군 장병을 위한 금융교육 콘텐츠와 장병 맞춤형 금융상품 개발 등을 추진한다.

교보생명은 이번 업무협약을 계기로 마이데이터 서비스 영역을 확대하고 정식 출시에 박차를 가하겠다고 밝혔다. 지난달 조직개편으로 금융마이데이터 파트를 팀으로 승격하기도 했다.

교보생명 관계자는 "교보생명의 마이데이터는 사람들이 건강하고 올바른 금융 생활을 할 수 있도록 돕는 것이 목표"라며 "고객들이 금융을 이해하고 주도적으로 활용할 수 있도록 교보생명만의 아이덴티티를 살린 마이데이터 서비스를 만들고 제공할 계획"이라고 말했다.

