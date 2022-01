[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 문재인 정부의 주택 공급량이 적어 부동산 가격이 상승했다는 일각의 분석에 대해 공급량이 전 정부 대비 뒤지지 않는다고 반박했다.

박수현 국민소통수석은 5일 뉴스토마토 유튜브 채널에서 "저희가 공급 면에서 결코 다른 정부에 뒤지지 않는다"고 말했다.

박 수석은 이전 정부로부터 물려받은 택지량이 많지 않아서 초창기 공급이 적었지만 향후 205만호를 공급할 기반을 마련했다며 "지난 10년간 연평균 입주 물량이 전국적으로 46만3천호였다면 앞으로 향후 10년간 매년 56만3천호가 공급될 것"이라고 말했다.

