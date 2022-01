진원생명과학 자회사 VGXI, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참가

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 17,750 전일대비 350 등락률 -1.93% 거래량 315,213 전일가 18,100 2022.01.05 09:35 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감홍남기 "국산 코로나19 치료제·백신 개발지원 총력" close 은 자회사 VGXI가 제40회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(J.P. Morgan Healthcare Conference)에 공식 초청을 받아 참가한다고 5일 밝혔다.

제40회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 오는 10일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 개최되며 코로나19 상황으로 인해 온라인 행사로 진행된다. 해당 행사는 전세계 헬스케어 기업들과 기관 투자자들이 모이는 세계 최대 규모의 제약/바이오 행사다. 글로벌 투자은행 JP모건체이스가 주최하며 전세계 투자자들을 만날 수 있고, 새로운 시장 진출 기회를 얻을 수 있다는 점에서 많은 관심을 받는다.

박영근 대표이사는 “유전자치료제 및 mRNA백신 시장이 급증함에 따라 전세계적으로 플라스미드DNA와 mRNA 원액의 의약품 생산 수요가 폭증하고 있다”며 “2분기부터 상업적 규모의 생산을 진행하는 신규 1공장의 위탁 생산에 대한 영업 활동뿐만 아니라 우리 회사가 개발하고 있는 코로나19 의약품 3종에 대한 다양한 파트너십 기회를 모색하고자 한다”고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr