“항공승무원 꿈, 응원해요” … 교육 기부 에어부산, 지역 고교생 대상 진로체험 진행

3일간 참여 학습·진로 탐색 제공, 화재 진압·비상 탈출·기내 방송 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 에어부산이 항공업에 관심있는 지역 고교생에게 직업 체험과 진로 탐색 기회를 제공하는 ‘꿈 담기 드림교실’을 진행했다.

‘꿈 담기 드림교실’은 교육기부활동으로 2020년부터 시작한 직무교육 프로그램이다. 항공업 종사를 희망하는 지역 고교생에게 기업 탐방 기회를 줘 직무를 체험토록 한다.

드림교실은 지난 3일부터 5일까지 3일간 진행됐다. 교육청에서 뽑은 고교생 19명이 참가했다. 프로그램은 실제 승무원 훈련 과정 중 학생의 관심을 끄는 훈련들로 구성됐다.

학생 눈높이에 맞는 수준으로 맞춤형 교육이 진행됐다.

△화재 진압 △비상 탈출 △기내 방송 △서비스 실습 등을 전문 교관으로부터 배웠고 질의응답으로 승무원 직업에 대한 궁금증을 풀어주는 시간도 가졌다.

에어부산은 지역 항공 산업 저변 확대를 위해 교육기부활동을 적극적으로 펼치고 있다. 지난해 7월부터 5개월여간 항공업계 취업 희망자에게 에어부산 드림캠퍼스를 운영해 항공전문인력 양성 프로그램을 진행했다.

△무착륙 학습비행 △에어부산 캐빈크루 스탠바이를 통해 항공업에 관한 관심과 꿈을 키워줬다.

에어부산 관계자는 “향후 운항·정비 등 다양한 직군의 꿈 담기 프로그램도 마련해 학생을 응원할 계획”이라며 “항공 인력 역량과 취업 경쟁력 강화를 위해 교육기부 활동을 지속하겠다”고 말했다.

에어부산 ‘꿈 담기 드림 교실’은 부산시교육청이 지역의 미래 인재 양성과 진로체험을 돕기 위해 만든 ‘꿈을 담아내는 기업 진로체험’ 프로그램 가운데 하나이다.

