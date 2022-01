인터컨티넨탈 서울 코엑스, '2022 딸기 디저트 뷔페' 시작

[아시아경제 김유리 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 오는 7일부터 금~일요일 한정 좌석으로 1층 로비라운지에서 정통 딸기 디저트 뷔페 스타일의 '스트로베리 애비뉴(Strawberry Avenue)'를 선보인다고 5일 밝혔다.

딸기 디저트와 산지직송 친환경 생딸기, 셰프가 라이브 스테이션에서 선보이는 스페셜 디저트, 세계 테마 메뉴 등 40여가지 메뉴가 준비된다. 1월 한 달간 네이버로 사전 예약 및 결제 시 10% 얼리버드 할인 혜택도 제공한다.

올해 스트로베리 애비뉴는 음식으로 떠나는 세계 여행을 테마로 베트남식 칠리 크랩 튀김, 일본식 치킨 난반, 동남아식 매콤한 홍합찜, 이탈리안 피자 등 다양한 나라별 메뉴를 준비할 예정이다. 라이브 스테이션에서는 딸기 플람베, 갈레트, 호떡, 와플 등을 셰프가 즉석에서 만들어 제공한다. 이 외에도 고객은 웰컴 드링크인 로제 스파클링 와인과 생딸기, 딸기 치즈 피자, 구운 딸기&카망베르 치즈 샌드위치, 딸기 쉬폰 케이크, 딸기 타르트, 딸기 다쿠아즈 등 다양한 딸기 디저트 메뉴를 만날 수 있다.

올해 인터컨티넨탈 서울 코엑스의 스트로베리 애비뉴에 사용하는 모든 생딸기는 국내 대표 스마트팜 농업회사법인인 두호와 직거래를 통해 친환경농법으로 재배된 유기농 및 무농약 인증을 받은 딸기를 공급 받아 사용할 예정이다. 딸기 품종별로 가장 맛있는 출하 시기에 따라 설향, 금실, 죽향, 비타베리, 대왕딸기 등 다양한 종류의 딸기를 즐길 수 있다.

스트로베리 애비뉴는 오는 7일부터 4월 중순까지 매주 금요일은 오후 12시부터 2시까지, 토요일과 일요일은 2부제로 1부 오후 12시부터 2시까지, 2부 오후 2시 30분부터 4시 30분까지 한정 좌석으로 운영된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr