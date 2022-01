세븐일레븐, 업계 최초 ‘친환경 종이얼음컵’ 도입

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 편의점 업계 최초로 기존 플라스틱을 대신해 친환경 종이로 만든 얼음컵을 선보인다고 5일 밝혔다.

종이얼음컵의 기본이 되는 원지는 FSC인증 소재를 사용했다. FSC인증은 환경, 경제, 사회적 측면의 10가지 지속가능한 산림관리원칙에 따라 환경 보전을 위한 책임 있는 관리를 통해 수확된 임산물로 만들어진 종이, 상품 등에 부여되는 국제인증제도다. 100% 천연펄프에 친환경 코팅이 더해져 종이 재활용 분리배출이 가능하며 재활용률은 92%에 달한다.

일반 플라스틱 얼음컵 수준의 견고함도 갖췄다. 세븐일레븐 종이얼음컵에 사용된 ‘솔 코트’ 코팅 소재는 일반 종이컵 대비 수분투과율이 30% 이상 낮아 내수성이 뛰어나다. 이에 일정기간 내용물 보존이나 온도차 변화에도 물성변화가 거의 나타나지 않는다.

종이얼음컵은 세븐일레븐 친환경 얼음컵 운영 정책의 3세대 모델이다. 그동안 세븐일레븐은 얼음컵에 친환경 요소를 적용해 발전시켜왔다. 지난 2018년 7월 유통업계 최초로 일회용 얼음컵의 재활용을 위해 완전 무지 형태의 투명 얼음컵으로 바꿨고, 지난해 11월 재활용 등급이 더욱 우수한 PET-A 수지 소재로 변경했다.

세븐일레븐은 레귤러 사이즈(180g)를 먼저 선보인 후 라지 사이즈로 확대할 예정이다. 가맹점의 기존 재고 소진 및 현장 혼선 최소화, 적응기간 등을 고려해 당분간 현 PET-A 소재 얼음컵과 병행 운영하면서, 종이얼음컵으로의 전면 전환을 유도할 방침이다. 향후 종이얼음컵으로 완전 대체시 연간 1억개에 달하는 플라스틱 컵 저감 효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

세븐일레븐 관계자는 “얼음컵은 다양한 용도로 활용되면서 매년 최상위권의 판매량을 기록하는 편의점 대표 상품”이라며 “편의점 얼음컵의 친환경 종이 전환은 혁신적인 ESG(환경·사회·지배구조) 실천이며, 가치소비시대를 사는 현대 소비자들의 이용 만족도를 높이고 우리 사회 탈플라스틱 이슈에도 긍정적 기여를 할 수 있을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr