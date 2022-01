[e공시 눈에 띄네]코스피-4일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한샘=대표이사제 폐지 및 집행임원제도 도입에 따라 김진태 대표집행임원을 선임했다고 공시.

◆ 한화솔루션=한국거래소는 단일판매·공급계약 체결 정정사실 발생 후 지연공시에 따른 공시불이행을 이유로 불성실공시법인 지정을 예고.

◆ SK이노베이션=Pluspetro와의 E&P사업 광구 매각 계약이 해제됐다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr