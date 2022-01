[명품컬렉션] 미즈노 MX-90 포지드 "한국전용 모델"

[아시아경제 노우래 기자] "한국 골퍼들을 위하여."

미즈노골프 신제품 ‘MX-90 포지드(사진)’는 정통 연철 단조 아이언이다. 국내 골퍼들이 선호하는 비거리와 방향성, 디자인 등에 중점을 뒀다. 사전 예약 구매 이벤트 시 하루 만에 선착순 마감될 정도로 인기다. 탄소와 불순물 함유량 0.03% 이하인 엄선된 순수 연철 1025E 소재를 채용했고, 그레인플로우 포지드 HD 공법을 통해 흔들림 없는 타구감을 더했다.

헤드의 웨이트 밸런스를 새롭게 채택한 것도 인상적이다. 헤드의 토우와 힐 쪽의 상반된 기능을 균형 있게 배분했고, 스윗 에어리어는 중앙으로 배치 확대했다. 비거리 손실을 최소화하고 관용성을 자랑하는 비결이다. 히트 패드 설계에 따라 캐비티백 타구면을 두껍게 제작해 페이스의 반발력 향상과 부드러운 손맛을 구현한다. 헤드의 높이와 길이에도 섬세한 차이를 둔 것도 특징이다.

최초로 힐과 토우, 리딩 엣지, 트레일링 엣지 등 총 4곳에 그라인딩 한 쿼드 그라인드 솔(Quad Grind Sole)을 선택했다. 다양한 잔디 환경에서도 공이 쉽게 빠져나갈 수 있도록 도와준다. NS-PRO 950GH 시리즈 HT의 메탈 그레이가 스톡 샤프트다. 헤드 디자인, 공법, 타구감 등에 따라 총 3가지 라인업이다. 공식 대리점에서 구매 가능하다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr