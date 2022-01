SSG닷컴, ‘프리미엄 리뷰’ 이벤트…“최대 10만원 SSG머니 지급”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 31일까지 ‘프리미엄 리뷰’ 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다. 홈페이지나 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 프리미엄 리뷰에 응모한 고객 중 310명을 추첨해 최대 10만 원의 SSG머니를 증정한다.

상품의 포장을 여는 ‘언박싱 영상 위주로 촬영한 리뷰 중 다른 고객에게 유용한 정보를 제공하는 상위 10개 리뷰를 ‘동영상 리뷰왕’으로 선정하고, 작성한 고객에게는 현금처럼 사용할 수 있는 SSG머니 10만 원을 지급한다. 또한 글이나 영상, 사진 등을 통해 작성한 리뷰 중 우수한 평가를 받은 리뷰 300개를 엄선해 SSG머니 1만 원을 제공한다.

당첨된 리뷰는 동영상 리뷰왕, 프리미엄 리뷰로 분류돼 리뷰 코너 최상단에 노출된다. 사용 후기를 꼼꼼하게 작성해야 채택 확률이 높아진다. 이는 다른 고객의 구매 결정에 실질적인 도움을 주기 위한 취지다.

SSG닷컴 관계자는 “별점이나 짧은 글 위주의 구매 후기 이상의 정보를 제공하기 위해 프리미엄 리뷰 강화 정책을 시행하고 있다”며 “고객에게 보다 입체적인 정보를 제공할 수 있도록 다양한 노력을 기울일 계획”이라고 말했다.

