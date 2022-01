'연이은 기부 행렬'‥ 남양주 평내동 '얼굴 없는 천사들' 화제

평내동주민센터, "후원자들의 뜻에 따라 소중히 사용"

[아시아경제 라영철 기자] 지난 연말 경기도 남양주에서 '얼굴 없는 천사들'이 연이어 기부금을 전달한 사연이 뒤늦게 알려져 화제다.

4일 남양주시 평내동주민센터에 따르면 지난 12월 29일 "아동과 청소년, 홀몸어르신 등 어려운 이웃들에게 어떤 도움을 줄 수 있는지 배우자와 많은 상의 끝에 주민센터를 찾아왔다"며 현금 1021만 6320원이 든 종이가방을 주민센터에 두고 홀연히 떠났다.

앞서 9일에는 신분을 밝히지 않은 한 기부자가 주민센터를 찾아와 "아이들이 행복해지는 일에 써달라"며 200만 원을 전달하고 갔다.

이어 10일에도 평내동에 거주하는 주민이라며 "좋은 일에 써 주세요. 적은 금액이라 부끄럽네요"라는 메모와 함께 1년 간 가족들이 모은 동전 20만 8280원이 들어있는 플라스틱 반찬통을 두고 갔다.

평내동주민센터는 연이어 답지한 후원금을 경기사회복지공동모금회에 지정 기탁 접수했고, 평내동 지역사회보장 협의체를 통해 후원자들의 뜻에 따라 사용할 예정이다.

우해덕 평내동장은 "용기 있고 헌신적인 나눔을 실천하는 기부자들에게 깊은 존경과 감사를 표한다"며 "후원해 준 뜻에 따라 필요한 곳에 소중히 사용하겠다"고 밝혔다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr