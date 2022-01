금융·통화정책 수장들 "가계부채 선제적 관리필요" 한 목소리

[아시아경제 이광호 기자]금융·통화정책을 주도하는 기관장들이 한 목소리로 '가계부채의 위험과 선제적 관리 필요성'을 강조했다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 4일 "가계부채의 안정적 관리를 위해 노력하면서 저소득층의 실수요 자금은 차질없이 공급되도록 충분한 한도를 부여하겠다"고 밝혔다.

홍 부총리는 "올해 가계부채 증가율 관리 목표와 질적 건전성 제고를 위한 분할상환 확대 등의 노력들이 현장에서 확실히 이행될 수 있도록 꼼꼼히 챙겨주기 바란다"며 "정부도 가계부채의 안정적 관리를 위해 금융권과 함께 노력하면서 저소득층의 실수요 자금은 차질없이 공급되도록 충분한 한도를 부여하겠다"고 언급했다.

그러면서 "시장금리 상승에 따른 부채 상환부담 증가, 자산가격 변동 등에도 유의해야 한다"며 "특히 저금리와 위기대응 과정에서 늘어난 풍부한 유동성이 조정되는 과정에서의 시장영향이 커지지 않도록 금융권의 자체적인 점검노력을 강화해 주길 바란다"고 했다.

이주열 한국은행 총재도 철저한 리스크 관리에 힘써야 한다고 당부했다. 이 총재는 "금융 완화 조치의 정상화 과정에서 과도한 레버리지(차입)와 업황 부진에 직면한 일부 가계와 자영업자를 중심으로 신용위험이 확대될 가능성이 있다"며 "대내외 불확실성이 매우 높은 상황에서 이러한 내부 취약 요인은 금융시스템의 약한 고리로 작용할 수 있는 만큼 더욱 예의주시하면서 잠재적 위험에 대비해 나가야 한다"고 강조했다.

고승범 금융위원장은 "물 샐 틈 없는 금융안정 체계를 유지할 것"이라며 "가계부채 관리강화를 일관되게 추진하면서, 서민·취약계층에 대한 보호 조치도 병행하겠다"고 말했다. 이어 "단기자금시장 안정성, 비은행권 위기대응 여력 등을 면밀히 점검하고 취약요인을 보완해 나가겠다"고 덧붙였다.

정은보 금융감독원장도 "올해 가장 역점을 두는 것은 잠재리스크에 대한 선제적 감독"이라고 밝혔다.

정 원장은 "국내 금융회사의 건전성과 시장 복원력은 양호한 편이나, 잠재된 리스크가 현실화될 경우 그 영향은 광범위하며 상흔효과(scarring effects)가 지속될 수 있어 선제적 관리가 중요하다"고 설명했다.

한편 이날 ‘2022년 범금융 신년인사회’는 코로나19로 인해 신년인사회를 개최하는 대신 부총리겸 기획재정부 장관, 금융위원장, 한국은행 총재, 금융감독원장 등 4개 주요 기관장의 범금융권 신년사를 비롯, 국회 정무위원장의 격려사를 금융인들과 공유하는 것으로 전환했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr