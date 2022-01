풀무원, 작년 냉동피자 시장 점유율 23.5% 2위

온라인 채널 점유율은 37.6%로 1위 수성

'치즈폭포 시카고피자' 긍정적 반응…물량 확대

[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원식품은 지난해 냉동피자 연간 시장 점유율이 23.5%로 2위를 유지했다고 4일 밝혔다.

온·오프라인 시장을 모두 집계하는 리서치 기관 칸타(KANTAR)의 국내 냉동피자 시장 최신 자료(2021년 8월 기준)에 따르면 국내 냉동피자 시장 연간 규모는 1218억 원으로 전년(1093억 원) 대비 11.4% 신장했다.

2019년 말 진출한 풀무원은 지난해 전년 대비 89.3%의 성장률을 보였다. 시장 점유율도 2020년 13.8%에서 지난해 23.5%까지 뛰어올랐다. 이는 냉동피자 주요 제조업체 중 가장 높은 성장률이다.

온라인 냉동피자 구매 트렌드도 주도해가고 있다. 풀무원은 2020년 처음으로 온라인 피자 시장 점유율 1위를 달성하였으며, 지난해 기준 37.6%로 선두 자리를 유지 중이다. 전체 시장에서 온라인 구매 비중은 25.6%로, 전년 대비 매우 높은 성장률(28.2%)을 보이며 유력한 판매 채널로 급부상했다.

풀무원 냉동피자 매출액(내부 기준)도 2020년 320억 원에서 지난해 400억 원 가까이 올랐다. 특히 프리미엄 피자 ‘치즈폭포 시카고피자’는 8월 출시 이후 수요가 폭증하며 물량이 부족해 더 팔지 못하는 상황이 이어지고 있다.

한편, 풀무원은 2019년 12월 노엣지와 크러스트 피자를 출시하며 냉동피자 시장에 처음으로 진출했다. 냉동피자가 안고 있던 문제점인 질기고 딱딱한 도우, 적은 토핑을 개선해 많은 소비자들의 선택을 받았다. 또한 풀무원은 마지막 한입까지 맛있게 먹는 즐거움을 소비자에게 선사하기 위해 피자의 끝부분인 ‘엣지’를 차별화하는 ‘엣지혁명’을 전면에 내세우고 새로운 제품을 선보이고 있다.

