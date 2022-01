‘미성년 성폭행’ 英 앤드루 왕자 피해자, 2009년 엡스타인과 면책 합의

[아시아경제 조슬기나 기자] 미성년자 성매매 혐의로 수감 중에 교도소에서 자살한 억만장자 제프리 엡스타인이 과거 피해여성 중 한 명인 버지니아 주프레와 면책 합의를 한 것으로 드러났다.

미 CNN방송은 주프레가 엡스타인 사태와 관련해 영국의 앤드루 왕자를 상대로 뉴욕 맨해튼 연방지방법원에 제기한 민사소송 재판 과정에서 이 같은 사실이 공개됐다고 3일(현지시간) 보도했다. 주프레는 2009년 플로리다주 연방법원에 엡스타인을 고소했으나, 이후 비밀 합의문에 서명하며 50만달러(약 6억원)를 받은 것으로 전해졌다.

이에 따라 앤드루 왕자측 변호인은 주프레가 왕자를 상대로 제기한 민사 소송이 이날 공개된 엡스타인과의 면책 합의에 어긋난다고 주장하고 있다. 앤드루 왕자의 법적 책임도 면책된다는 설명이다.

과거 엡스타인의 안마사였던 주프레는 엡스타인으로부터 영국 엘리자베스 2세 여왕의 차남인 앤드루 왕자와의 성관계를 강요당했다고 주장한, '엡스타인 사태'의 대표적 폭로자다. 그는 앤드루 왕자가 뉴욕, 런던 등에서 당시 자신이 미성년자일 뿐 아니라 엡스타인의 인신매매 피해자라는 사실을 알면서도 동의를 받지 않고 성행위를 했다고 폭로했다. 반면 앤드루 왕자는 주프레와 만난 기억이 없다며 이를 부인해왔다.

해당 합의문에는 앤드루 왕자의 이름이 명시돼 있지는 않다. 다만 '잠재적으로 피고가 될 가능성이 있는 개인 또는 단체'라는 표현이 담겨 있다. 또한 '어떤 당사자의 책임, 과실로 해석돼선 안된다'는 문구가 포함됐다.

다만 주프레의 변호인인 다이브 보이스는 성명을 통해 합의문이 앤드루 왕자 폭로건과는 무관하다고 밝혔다. 그는 "플로리다주에서의 엡스타인 소송에서 앤드루 왕자는 '잠재적 피고인'이 될 수 없다"며 "플로리다 소송은 그가 관여하지 않은 연방 정부의 클레임과 관련된 것이기 때문"이라고 지적했다.

앤드루 왕자를 상대로 한 민사소송의 구두 변론은 4일 진행될 예정이다. CNN은 "이대로 라면 영국 왕실이 2022년 9~12월께 재판기일을 맞게될 것"이라며 "앤드루 왕자는 이미 이 같은 의혹에 따라 2019년 왕실 일원으로서 공식 임무를 중단하고 물러났다"고 전했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr