김종인 "尹 연기 잘해주면 승리…내가 비서실장 노릇"

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 김종인 국민의힘 총괄 선거대책위원장이 윤석열 대선후보의 '비서실장' 역할까지 자처하고 나섰다. 윤 후보에게는 "연기 잘해달라"는 조언을 내놨다.

김 총괄 선대위원장은 3일 오후 국회에서 열린 국민의힘 의원총회에서 "윤 후보에게 이렇게 얘기했다. 그동안 선거운동 과정을 겪어오면서 도저히 이렇게는 갈 수 없다. 총괄 선대위원장이 아니라 비서실장 노릇 할 테니 후보도 태도 바꿔서 우리가 해준대로 연기 좀 해달라 부탁했다"고 밝혔다.

김 총괄 선대위원장은 "과거 여러 번 대선도 해봤지만 후보가 선대위에서 해주는대로 연기만 잘할 것 같으면 선거는 승리할 수 있다고 늘 얘기한다"며 "지금 우리 국민의 정서가 어떻다는 것을 우리가 보고 있다. 국민의 정서에 반하는 선거운동을 해서는 절대 선거를 이기지 못한다"고 설명했다.

이어 그는 "후보나 선거운동을 하는 사람이나 똑같은 생각을 가져야 한다"며 "후보가 자기 생각이 있어도 국민 정서에 맞지 않으면 해선 안 된다. 지나치게 선대위 운영하는 사람들이 후보 눈치 보면 선거 제대로 이끌 수 없다. 어떤 사람이더라도 후보한테 얘기할 수 있어야 한다. 그래야만 소기의 목적을 달성할 수 있다고 생각한다"고 얘기했다.

김 총괄 선대위원장은 선대위 전면 개편을 재차 강조했다. 그는 "선거 두 달 앞두고 선대위를 전면적으로 개편해 또 한 번의 혼란을 겪지 않느냐고 우려하는 분들도 있을 수 있다"면서도 "그러나 혼란을 겪지 않으면 선거 승리할 수 없다는 생각으로 조속한 시일 내에 선대위 새롭게 구성해서 3월9일까지 총 매진할 각오가 있다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr