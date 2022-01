신장 인권탄압 지적에…中 서방기업 보복

[아시아경제 조현의 기자] 서방이 신장 위구르 지역 인권 탄압 문제 등을 제기하자 중국이 자국에 진출한 기업 때리기로 맞대응하고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 2일(현지시간) 지난해 말 중국 민관이 미 유통기업 월마트에 압력을 행사한 사례를 필두로 최근 2년간 유사 사례를 모아 이같은 분석을 내놨다.

지난달 말 중국에서는 월마트 계열 회원제 마트 샘스클럽이 소비자의 불매운동 표적이 된 데 이어 당국의 날 선 비판을 받았다.

중국 누리꾼이 샘스클럽 애플리케이션에 '신장'을 검색하면 '죄송합니다. 관련 상품을 찾을 수 없습니다'라는 문자가 뜬다면서 월마트가 샘스클럽 매장에서 멜론, 건포도, 배, 대추 등 신장 농산물을 고의로 내렸다는 의혹을 제기한 것이 시작이었다.

월마트 측은 이에 재고 부족 문제라는 입장을 표명했지만 일부 누리꾼들은 의혹을 기정사실로 간주하고 불매 운동에 나섰다.

조 바이든 미국 대통령이 최근 신장 제품의 수입을 원칙적으로 금지하는 법안(6개월 후 발효)에 서명한 후 샘스클럽이 법안의 취지를 고려해 신장 제품을 취급하지 않고 있다는 것이다.

지난달 31일에는 중국 반부패 당국인 중앙기율검사위원회·국가감찰위원회까지 직접 나서 월마트 측에 "국민감정을 존중하라"며 이례적 경고를 보냈다.

미 반도체 회사 인텔 역시 신장 위구르족 인권 문제를 언급했다가 중국 내 여론이 악화하자 지난달 23일 사과 성명을 냈다. 유럽 브랜드인 H&M, 나이키 등도 신장에서 생산한 면화를 사용하지 않겠다고 선언한 뒤 중국 내 매출이 급락했다.

WSJ는 "기업들이 사회적·환경적 가치를 준수할 것을 요구하는 자국 정부와 소비자의 전례 없는 압력에 시달리고 있다"고 했다. 신장산 제품 사용 시 중국 당국의 인권 착취에 공모한다는 혐의를 받을 수 있는 만큼 운신 폭이 줄어들고 있다는 설명이다.

그러면서 "중국이 신장 지역뿐 아니라 대만과 홍콩과 관련해서도 기업 행보에 문제를 제기하고 있다"며 "공산당의 정보 통제 강화로 경제 실상 파악이 어려워지는 등 기업 활동 여건이 점차 악화하고 있다"고 전했다.

