[신년사]신흥식 캠코 사장 직무대행 "리딩플랫폼으로 자리매김 할 것"

[아시아경제 이광호 기자]신흥식 한국자산관리공사(캠코) 사장 직무대행은 3일 "캠코가 앞장서서 국민과 정부가 기대하는 성과를 창출함으로써 명실상부한 '리딩플랫폼'으로 자리매김해 갈 것"이라고 말했다.

신 사장 직무대행은 이날 신년사를 통해 "2022년은 '위기극복을 넘어 일상과 경제를 되찾고 선도형 경제로 도약'하는 한 해로 만들어가야 한다"며 이같이 밝혔다.

신 사장 직무대행은 "혁신적 공공개발로 국가자산 가치 제고에 힘을 쏟아, 비전 달성을 위한 초석을 마련했다면 올해는 우리사회가 일상으로 복귀하는 원년으로 만들기 위해 더 큰 역할을 수행해야 한다"고 주문했다.

이를 위해 "채무 만기연장과 상환 유예조치 종료에 대비해 위기 대응역량을 강화하고, 경제회복 과정에서 경영 위기를 겪을 수 있는 구조개선, 회생기업 지원 프로그램 강화, 사업재편기업에 차질 없이 지원하겠다"며 "특히 민간참여와 지방자치단체 협업 사업 발굴 등 공공개발에서 혁신 사업을 선도하고, 수소충전소 부지 발굴, 차세대 국유재산 관리 시스템 도입 등 국유재산 관리 고도화에 역량을 쏟겠다"고 강조했다.

신 사장 직무대행은 임직원을 향해 "올해는 캠코가 창립 60주년을 맞는 뜻깊은 해인만큼, 100년 기업으로 도약하기 위해 기본의 중요성을 다시 한 번 상기해 볼 시점"이라며 "신뢰받는 공공기관으로서 끊임없는 혁신과 발전을 모색하면서 신명나게 일할 수 있는 조직을 만들어 가자"고 당부했다.

