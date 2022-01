"이재용, 작년 말 국내 주식부자 1위…김범수·서정진과 3파전"

[아시아경제 정현진 기자] 이재용 삼성전자 부회장이 지난해 말 국내 그룹 총수 중 주식부자 1위에 등극한 것으로 나타났다. 고 이건희 삼성 회장 사망 이후 독보적인 국내 주식부자 1위 자리가 사라진 가운데 지난해 이 부회장과 김범수 카카오 의장, 서정진 셀트리온 명예회장 등 세 명이 이 자리를 놓고 엎치락뒤치락 했다.

3일 기업분석전문 한국CXO연구소는 지난해 1월 4일 대비 12월 30일 기준 국내 50대 그룹 총수 주식재산 변동사항을 분석해 이같이 발표했다. 조사 대상은 공정거래위원회가 관리하는 기업 집단 중 자연인(개인)을 동일인으로 지정한 50개 그룹 총수 50명 중 상장사 주식을 보유한 38명이었다. 이들 38명 그룹 총수의 지난해 1월 초 주식평가액은 총 64조5545억원이었고 12월 말에는 64조6028억원으로 거의 큰 변동이 없는 것으로 집계됐다.

연구소는 지난해 국내 50대 그룹 총수의 주식재산 순위와 관련해 상위 1~3위 자리가 모두 바뀌었다고 분석했다. 지난해 연초 주식부자 1위였던 서 명예회장은 최근 1년 새 주식가치가 40% 이상 감소하면서 연말에 3위로 밀려났다. 반면 이 부회장은 지난해 1월 초 9조 원대로 2위였는데 지난해 4월 이 회장의 지분을 상속 받으면서 연말에 14조원대로 보유주식 규모가 확대됐고 국내 주식부자 1위 자리를 꿰찼다. 같은 기간 김 의장은 3위에서 2위로 순위가 변동됐는데 지난해 한 때 주식부자 1위 자리에 오르기도 했다.

오일선 한국CXO연구소장은 "우리나라의 주식부자 1위는 한동안 삼성 이건희 회장이 독보적으로 유지해왔지만 향후에는 이 부회장, 김 의장, 서 명예회장 등 세 명이 국내 주식부자 최고 자리를 놓고 치열한 3파전이 이어질 것"이라며 "특히 삼성전자, 카카오, 셀트리온 세 개 주식종목의 주식가치가 어떻게 흘러갈 지에 따라 국내 그룹 총수의 주식부자 순위 판도도 요동칠 것으로 예상한다"고 말했다.

한편, 국내 50대 그룹 총수 중에서는 장세주 동국제강 회장과 정몽진 KCC 회장이 지난해 연초 대비 연말 기준 주식가치가 60% 넘게 불어난 반면 구광모 LG 회장은 20% 이상 줄어 대조를 보인 것으로 조사됐다고 연구소는 전했다. 서경배 아모레퍼시픽 회장도 주식평가액이 6700억원 넘게 감소했으며 신동빈 롯데 회장도 지난해 한해 주식평가액이 13.6%(1월초 8073억원→12월말 6976억원) 수준으로 떨어졌고 이재현 CJ 회장도 8.8%나 주식재산이 줄어든 것으로 나타났다.

