서울시교육청-CJ CGV와 업무협약…봉사은행 마일리지 등 협력

자발적 봉사 참여 확산, 학생 문화·예술 활동 지원

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 CJ CGV와 자발적인 봉사활동 참여 문화를 확산하고 초·중·고등학생 대상 문화·예술 체험 활동을 지원하기 위해 협력한다.

3일 서울시교육청은 용산구 CJ CGV 본사에서 업무협약식을 개최한다고 밝혔다. 조희연 서울시교육감, 허민회 CJ CGV 대표이사를 비롯한 관계자들이 참석한다.

이번 협약을 통해 서울시교육청과 CJ CGV는 '봉사은행식 마일리지 제도'를 운영해 마을결합형 가족봉사단 등이 봉사활동으로 쌓은 포인트를 영화 관람 때 활용할 수 있도록 지원할 예정이다. 학생을 대상으로 단체관람 혜택과 영화·진로체험 프로그램을 제공하는 등 다양한 문화·예술 교육 활성화를 위한 활동을 추진한다.

허민회 CJ CGV 대표는"20여 년간 극장 플랫폼을 운영해 온 CGV는 자원봉사단원과 청소년들에게 다양한 문화 체험 기회를 제공할 수 있도록 서울시교육청과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

조희연 서울시교육감은 "CJ CGV와의 이번 협약을 통해 학교, 가정, 지역사회가 함께 결합하여 자발적으로 봉사에 참여하는 교육 봉사활동의 선순환 체제가 자리잡기를 기대한다"며 "학생들에게 다양한 문화·예술 체험 기회를 제공하는 등 질 높은 공교육 실현을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

