성남시, 1월 한달 지역화폐 10% 할인…최대 50만원

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 설날(2월1일)을 앞두고 1월3일부터 31일까지 성남사랑상품권을 10% 특별할인 판매한다.

종이 상품권은 성남시 소재 농협, 신협, 새마을금고 등 122곳 지점에서, 모바일 상품권은 지역화폐 앱 '착(chak)'에서 1만원권 성남사랑상품권을 9000원에 살 수 있다.

이 기간, 개인 구매 한도는 월 50만원이다.

상품권은 성남지역 전통시장, 소규모 점포, 택시 등 가맹점(모바일 2만2216곳, 종이 2만182곳)에서 현금처럼 사용할 수 있다.

모바일 지역화폐 앱에 연동해 놓은 위메프오, 소문난샵, 배슐랭, 먹깨비 등 4개 민간 앱을 통해 주문ㆍ배달 서비스도 이용할 수 있다.

성남시의 올해 성남사랑상품권 일반시민 판매분 발행 목표는 3000억원이다.

아동수당ㆍ청년기본소득ㆍ산후조리비 등 정책수당 지급분을 포함하면 성남시 지역화폐 발행 규모는 약 4000억원에 이를 것으로 전망된다.

