동대문구교육비전센터 ‘미리보는 겨울방학 방구석스터디’ 전격 공개

17일, 18일 강의 내용 적용한 겨울방학캠프 운영 예정… 10일부터 신청

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열) 교육비전센터가 지역 내 중·고등학생을 위해 제작한 교육영상 ‘미리보는 겨울방학 방구석스터디’를 온라인을 통해 공개했다.

‘미리보는 겨울방학 방구석스터디’ 영상은 현재 중·고등학생이 길러야 할 역량과 학업 성장을 위한 실천적 방법을 안내하기 위해 제작됐다. 영상 시청을 통해 학습에 대한 자신감, 자기조절능력, 자기주도학습 능력, 자기효능감 등을 함양하고 능동적인 학업계획을 세우는 계기가 될 것으로 기대된다.

영상은 ‘중등편’과 ‘고등편’으로 구성됐다. ‘중등편’은 ‘고교학점 이해와 공부하는 힘 키우기’를 주제로 ▲사회와 대학에서 요구하는 우수한 학생 ▲학생 중심 교육을 위한 고교학점제 ▲중학생 공부의 3가지길 등으로 제작됐다.

‘고등편’은 ‘공부역량에 따른 학업 계획 세우기’를 주제로 ▲정시와 수시를 모두 준비하는 고등학교 생활 ▲고등학생 공부의 3가지 길 등 내용을 담았다.

‘미리보는 겨울방학 방구석 스터디’는 지난달 29일 동대문구청과 동대문구교육비전센터 유튜브 채널에 공개, 별도의 신청 없이 누구나 시청 가능하다.

또 강의 내용을 실제로 적용해보는 겨울방학캠프가 1월17일, 18일 이틀간 시행된다.

온라인 강의 시청 후 강의 내용을 바탕으로 다음 학기를 준비하려는 중·고등학생들은 1월10일부터 동대문구교육비전센터 누리집을 통해 신청하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “겨울 방학을 맞이해 지역 내 중·고등학생들이 집에서 안전하게 미래를 준비할 수 있도록 교육 영상을 준비했다”며 “미래를 이끌어갈 청소년들을 위해 더 다양하고 유용한 콘텐츠를 제공할 수 있도록 2022년에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

동대문구 교육비전센터는 지역내 초등학교 4학년부터 중·고교생을 대상으로 진로학습 상담 컨설팅과 비대면 온라인 진로학습상담을 진행하고 있다.

동대문구 교육비전센터 누리집과 전화를 통해 신청할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr