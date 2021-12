美 콜로라도, 대형 산불 발생… 집 수백 채 불타고 주민 3만여명 대피

[아시아경제 이기민 기자] 미국 콜로라도주에서 30일(현지시간) 시속 160㎞에 달하는 강풍으로 인해 산불이 크게 번졌다. 가옥 수백채가 불에 타고, 3만명이 넘는 주민에게 대피령이 내려졌다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 콜로라도주 볼더카운티는 이날 루이빌과 슈피리어 등 2개 마을 주민 3만여명에게 빨리 위험에서 벗어나라며 대피령을 발령했다.

6.4㎞ 정도 떨어진 두 마을에는 각각 2만1000명, 1만3000명이 거주하고 있다. 114개 병상을 보유하고 있는 한 병원도 환자와 직원 모두에게도 대피령이 내려졌다.

AFP는 이번 산불로 볼더카운티에서 적어도 1600에이커(6.47㎢)가 불에 탔으며 슈피리어 지역 시내 호텔과 쇼핑센터, 아파트 단지에 화재가 발생했다고 전했다. 산불로 인한 연기가 하늘을 뒤덮어 붉은색으로 변했고, 시계가 뿌옇게 흐려졌다. 현지매체들에 따르면 이 산불로 최소 주민 6명이 다쳐 치료를 받고 있다.

조 펠리 볼더카운티 보안관은 기자회견에서 "사가모어 지역 주택 약 370채가 불에 타 사라졌고, 슈피리어에서도 주택 210채가 유실될 수 있다"고 전했다.

국립기상청(NWS) 지부는 광범위한 지역에서 시속 128~160㎞의 돌풍이 발생했다고 밝혔다. 특히 로키 평원 일부 지역에는 몇 시간 동안 시속 160~185㎞의 돌풍이 불어닥쳤다.

20%를 밑도는 낮은 습도, 오랫동안 계속된 가뭄에 더해 돌풍이 발생하면서 벌판 곳곳에서 발생한 작은 산불들이 급속히 번지도록 하는 요인이 되고 있다.

미국 연방재난관리청(FEMA)은 이날 콜로라도주 소방팀을 위한 자금 지원을 승인했다고 밝혔다.

