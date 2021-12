스타벅스, ‘라벤더 베이지 오트 라떼’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스는 내년 1월1일부터 2월3일까지 임인년을 맞아 건강한 새해 시작을 염원하며 ‘라벤더 베이지 오트 라떼’를 비롯한 뉴이어 음료 3종, 푸드 4종, MD 상품 31종 등을 새롭게 선보인다고 31일 밝혔다.

라벤더 베이지 오트 라떼는 오트 밀크의 고소함과 라벤더 시럽의 향긋한 풍미가 달콤함과 부드러움을 제공하며, 수레 국화 토핑을 올려 마무리한다.

뉴이어 시트러스 티는 마음의 안정을 주는 레몬그라스와 다양한 감귤 풍미의 과일 (오렌지·홍자몽·귤·한라봉) 및 유스베리 티가 어우러져 차분함을 선사한다.

돌체 블랙 밀크 티는 진한 홍차에 부드러운 우유와 연유 시럽을 첨가하며 향긋하고 달콤한 풍미를 제공한다.

스타벅스는 3종의 음료 이외에도 신년에 뜨는 해를 모티브로 촉촉한 초콜릿 브라우니 타르트 위에 마스카포네 크림 무스를 올린 티라미수 타르트와 국산 흑임자를 듬뿍 넣은 케이크 시트에 흑임자 가나슈 크림을 쌓은 고소하고 달콤한 흑임자 크림 케이크 등 4종의 신규 푸드를 선보인다.

또한 검은 호랑이의 해를 잘 표현한 ‘새해 범 머그 355ml’, 휴대폰 및 전자기기를 거치할 수 있는 ‘범 피규어 스탠드’ 등 31종의 MD 상품을 만나볼 수 있다.

1월 1일부터 12일까지는 본인 계정에 등록된 스타벅스 카드를 이용해 뉴이어 프로모션 음료를 사이렌오더로 주문 시 한 잔당 별 3개를 추가로 증정하는’ 뉴이어 음료 Tri-star dash 이벤트’를 진행한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr