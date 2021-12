키움증권, 미국 주식 투자지원금 40달러 지급 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 1,000 등락률 -0.93% 거래량 43,373 전일가 108,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일"거래대금 바닥 확인한 증권업종…코인시장 영향은 제한적"키움증권, 나스닥옵션 수수료 할인 이벤트 close 은 내년 1일부터 3월31일까지 3개월간 ‘40달러 받고 미국주식 시작하자’와 ‘키움으로 해외주식 옮기기’ 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

‘40달러 받고 미국주식 시작하자’ 이벤트는 기간 내 키움증권 최초 신규 고객이라면 신청 즉시 고객 계좌로 40달러 투자지원금을 지원하는 방식이다. 고객은 입금된 40달러로 40달러 이하의 주식을 매수하거나, 별도의 예수금을 입금해 40달러 이상의 미국 주식을 매수할 수 있다. 40달러 지원금은 신청일로부터 30일 내로 미국 주식 매수금으로 사용해야 하고, 사용하지 않을 경우 30일 이후 자동 출금된다. 입금과 동시에 45일동안 40달러만큼 인출 제한되기 때문에 신청일로부터 45일 이후 손익금 환전 및 출금이 가능하다.

‘키움으로 해외주식 옮기기’는 이벤트 기간 동안 해외주식 순입고 금액에 따라 현금을 지급한다. 1000만원 이상 순입고 시 1만원에서 시작해, 1억원 이상 순입고 시 15만원 현금을 지급한다. 또 해외주식 입고 이후 1000만원 이상 해외주식 거래시, 지급 금액의 2배를 준다. 1억원 이상 해외주식을 입고하고, 1000만원 이상 거래한 경우 최대 30만원을 받을 수 있다.

키움증권 관계자는 "키움증권 해외주식 40달러 지급 이벤트는 신규 고객들에게 미국주식 거래 부담을 줄이며 키움증권에서 미국주식을 시작할 수 있는 기회를 제공한다"고 말했다. 또한 "해외주식 옮기기 이벤트는 1000만원 이상 이상 매매하면 현금을 2배로 지급하기 때문에 고객들이 적극적으로 참여하고 있다"며 "0.07% 온라인 수수료, 95%환율우대 이벤트도 함께 진행하고 있으니 해외주식 거래의 부담을 줄일 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr