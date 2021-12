이케아, 제품 가격 인상 발표…"수납장·식탁·침대 가격 6% 올릴 것"

제조·원자재·운송 비용 증가 영향

글로벌 가격 인상률은 9% 예상

모든 매장과 온라인몰 동일 적용

[아시아경제 김보경 기자] 스웨덴 가구업체 이케아가 일부 제품 가격을 인상한다. 한국 시장 내 가격 인상 품목은 수납장, 침대, 식탁 등으로 평균 6% 오를 전망이다.

이케아는 31일 보도자료를 내고 "코로나19 여파가 이어지는 가운데 제조비, 원자재비, 운송비 등 공급망 전반에 걸쳐 상승한 상당한 비용을 감수하며 낮은 가격을 유지하기 위해 노력해왔으나 전 세계가 직면한 거시경제적 영향에 따라 불가피하게 가격 인상을 결정했다"고 밝혔다.

잉카그룹의 글로벌 평균 가격 인상률은 9%로 예상된다. 국가별 가격 인상 폭은 각 지역의 원자재 및 공급망 관련 인플레이션 영향, 운송 상황 등을 고려해 각기 다르게 책정된다.

이케아 코리아의 경우 약 20%에 해당하는 제품에 대해 소비자 가격을 평균 6% 인상하며 모든 매장과 온라인몰에 동일하게 적용한다. 이번 가격 인상으로 가장 많은 영향을 받는 제품군은 원자재 수급에 영향을 많이 받은 수납장, 침대, 식탁, 러그 등이다.

이케아는 앞으로도 낮은 가격을 유지하고 가격을 안정화하기 위해 밸류 체인 전반에 걸쳐 협력해 나갈 방침이다. 향후 가격 책정을 위해 비용 추이를 지속적으로 모니터링하며 장기적인 솔루션을 찾아 나가고, 많은 사람들에게 가격적 혜택을 제공하는 '더 낮은 새로운 가격(New Lower Price)'에 대한 투자도 이어갈 방침이다.

더 편리한 옴니채널 고객 쇼핑 경험을 강화하기 위한 노력도 이어간다. 오프라인 매장과 온라인몰 운영에 대한 투자를 지속함과 동시에 근거리 배송, 주유소 픽업 등 빠르고 합리적인 가격의 배송과 더 스마트한 플래닝, 조립 및 설치 서비스를 제공하기 위한 투자를 이어갈 계획이다.

프레드릭 요한손 이케아 코리아 대표는 "이케아는 더 많은 사람에게 합리적이고 경쟁력 있는 가격을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다

