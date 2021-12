올해 연간 물가상승률 2.5%…10년만 최고(상보)

소비자물가동향

[세종=아시아경제 손선희 기자] 올해 소비자물가가 연간 2%대 중반으로 치솟으면서 10년 만에 최고치를 기록했다.

통계청이 31일 발표한 '12월 및 연간 소비자물가동향'에 따르면 올해 연간 소비자물가지수는 지난해에 비해 2.5% 상승했다. 이는 2011년(4.0%) 이후 10년 만에 가장 큰 상승폭이다.

실질적인 체감물가를 나타내는 생활물가지수는 지난해 대비 3.2% 올랐고, 이 역시 2011년(4.4%) 이후 최고치를 나타냈다.

품목 별로 살펴보면 농축수산물이 1년 전에 비해 8.7% 뛰면서 가장 큰 폭의 상승률을 나타냈고, 고유가 등 영향으로 공업제품 2.3%, 서비스 2.0% 각각 올랐다. 전기·가스·수도는 -2.1%를 기록해 유일하게 물가가 하락했다.

이처럼 연간 소비자물가 상승률이 정부 관리목표(2.0%)를 훌쩍 뛰어넘고 2%대 중반에 이른 것은 지난 상반기에 비해 하반기 들어 물가상승세가 가팔라진 결과다.

12월 소비자물가는 1년 전 같은 달에 비해 3.7% 올랐다. 지난 10월(3.2%), 11월(3.8%)에 이어 석 달 연속 3%대 상승률을 보인 것이다. 4분기 평균 물가상승률은 3.5%로, 역시 2011년(4.0%) 이후 최고치를 기록했다.

어운선 통계청 경제동향통계심의관은 "석유류, 가공식품, 공업제품, 개인서비스, 농축수산물 가격이 오르면서 2%대 중반 상승률을 보였다"며 "수요측 상승요인도 있었지만, 국제유가·곡물가격·원자재가격 상승 및 공급망 차질 등 대외적 요인이 컸다"고 말했다. 내년 물가전망에 대해서는 "대외적 요인이 완화되면서 물가도 점차 안정세를 찾아 연간 '상고하저' 흐름을 보이며 올해보다는 낮아질 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

