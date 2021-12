경북교육청, 새해 유치원 무상급식 실시

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북교육청은 2022학년도부터 사립유치원을 포함한 모든 유치원에 무상급식을 실시한다.

도내 유치원에 지원하는 무상급식비는 교육청과 시군에서 별도로 지원하고 있다. 교육청은 100명 미만 소규모 초등학교 병설유치원을 지원하고 시군은 그 외 유치원을 지원하고 있다. 다만 시군마다 지원 단가와 지원 일수 등이 다르고 지원을 하지 않는 시군도 있어 공통된 지원기준을 마련할 필요가 있었다.

경북교육청은 지자체와 지속적인 협의를 거쳐 2022학년도부터 모든 유치원에 무상급식비 총 210억원을 지원하기로 결정했다.

공립유치원과 사립유치원의 운영 방식이 다르고 재정 지원 형태도 다르기 때문에 무상급식비 지원 방식을 공사립 2트랙으로 구분해 지원한다.

공립유치원의 경우 인건비와 운영비는 교육청에서 전액 지원하고 식품비는 초등학교와 동일한 방식으로 학생수 규모별 단가를 지원한다.

사립유치원의 경우 식품비, 인건비 및 운영비를 통합한 1식당 단가 3100원을 지원한다.

지원 일수는 유치원 상황에 맞게 공립병설유치원 190일, 공립단설유치원 200일, 사립유치원은 220일 범위 내에서 지원한다. 사립유치원은 양질의 급식을 보장하기 위해 지원단가의 70% 이상 반드시 식품비로 집행해야 한다.

또 경북교육청은 유치원(학교) 급식의 안전성을 확보하고 고품질 급식을 실현하기 위해 우수식재료 구입비를 1식당 100원 인상해 300원을 지원한다.

경북교육청은 고교 전면 무상급식 계획을 한해 앞당겨 2021년 실시했으며, 대안학교도 1회 추경에 반영해 지원하고 있다. 무상급식비 재원 중 인건비와 운영비는 교육청이 전액 부담하고 식품비는 지자체와 공동 분담하고 있다.

이성희 체육건강과장은 “2022학년도부터 모든 유치원에 무상급식비를 지원해 학부모의 경제적 부담을 줄이면서 저출산 문제를 극복하고, 안전하고 질 높은 급식을 제공해 건강한 경북교육이 되도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr