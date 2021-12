이재명 유튜브, 개 영상에 '아이 빌리브' BGM…김건희 패러디?

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보 공식 유튜브 채널에 가수 신승훈의 노래 '아이 빌리브(I Believe)'를 배경음악으로 넣은 개 영상이 올라와 눈길을 끌고 있다.

30일 이 후보의 공식 유튜브 채널에는 '개(犬) 귀여움'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 1분 분량의 이 영상에는 이 후보가 강아지를 안고 있거나 이 후보가 인터뷰 하는 모습을 강아지가 먼 곳에서 바라보는 모습 등이 담겼다.

영상에는 강아지 시각에서 쓴 "돌아서려 해도 자꾸만 시선을 사로잡는 그를 알게 되었습니다", "나에게 포근한 품을 내어준 그 사람…꿈결처럼 내 마음에 파고든 그 사람…", "나를 놓아주던 손길마저 따뜻하던 그 사람" 등의 자막도 들어갔다.

이는 최근 윤석열 국민의힘 대선후보 부인 김건희씨의 대국민 사과 영상에 '아이 빌리브' 노래를 입힌 풍자 영상을 패러디한 것으로 보인다. 해당 영상은 지난 26일 김씨의 대국민 사과 직후 한 온라인 커뮤니티에 올라와 화제가 됐다.

영상에는 김씨가 "제가 남편을 처음 만난 날 검사라고 하기에 무서운 사람인 줄 알았다. 하지만 그는 같은 옷을 입고 다녀도 자신감에 넘치고, 호탕했고, 후배들에게 마음껏 베풀 줄 아는 그런 남자였다. 몸이 약한 저를 걱정해 밥은 먹었냐, 날씨가 추운데 따뜻하게 입어라 등 늘 전화를 잊지 않았다"라고 말하는 부분에 '아이 빌리브'가 삽입됐다.

'아이 빌리브'는 영화 '엽기적인 그녀'의 OST로, 남자 주인공이 자신이 좋아하는 여자 주인공에 대해 이야기하면서 애틋함을 드러내는 장면에서 쓰인 음악으로 유명하다.

이 후보의 유튜브 영상을 본 누리꾼들은 "천재적 밈(meme, 인터넷에서 유행하는 요소)이다", "센스 기가막힌다", "같은노래 다른느낌" 등의 반응을 보였다.

