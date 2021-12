제주항서 화상 입은 50대 남성 ‘긴급 이송’

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주항 묘박지에서 투묘 중인 화물선 A호에서 3도 화상 입은 50대 남성이 제주해경에 의해 긴급이송됐다.

30일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시 14분께 제주시 제주항 묘박지에서 투묘 중인 화물선 A호의 한국인 선원 50대 남성이 보름 전 작업 중 유증가스로 얼굴과 상체에 3도 화상을 입고 중국에서 응급조치를 받았으나 상태가 악화돼 긴급 이송 필요하다는 신고를 접수했다.

이에 제주해경은 신고접수 즉시 제주파출소 연안구조정, 제주해경 구조대를 급파 오전 9시 32분께 화물선 A호에 도착해 응급환자 B씨를 인수했다.

또 오전 10시 7분께 제주항 2부두에 입항해 대기 중인 119구급차량에 안전하게 인계했다.

한편 제주해경은 올해 경비함정 등을 이용해 화물선에서 발생한 응급환자 4명 등 총 응급환자 총 46명을 안전하게 이송했다.

