◇총경 승진 ▶경북청 형사 강력 최문태 ▶인천청 수사 수사2 김정란 ▶경기남부청 교통 교통안전 권용웅 ▶서울청 테러대응 경호 김현환 ▶경기남부청 형사 강력 홍석원 ▶서울청 수사 수사1 김성운 ▶서울청 사이버수사 사이버수사기획 장요한 ▶대구청 광역수사 강력범죄수사 권창현 ▶서울청 서울중랑 112치안종합상황 정연원 ▶서울청 외사 외사기획정보 문진영 ▶대구청 청문감사인권 감사 이규종 ▶서울청 서울광진 화양지구대 이지은 ▶본청 경무 경무 최규일 ▶경기남부청 성남수정 여성청소년 김상율 ▶본청 치안상황 상황 이준호 ▶본청 외사기획정보 외사기획 여태수 ▶본청 생활질서 생활질서 손휘택 ▶본청 수사운영지원 수사기획 강태영 ▶전북청 공공안녕정보외사 정보상황 이석현 ▶부산청 수사 수사2 안영봉 ▶충남청 경무기획정보화장비 경무 성강제 ▶경기북부청 공공안녕정보외사 정보상황 윤태시 ▶강원청 형사 강력 허행일 ▶광주청 청문감사인권 감사 김용관 ▶경남청 경무기획정보화장비 경무 김대정 ▶전북청 형사 강력 정덕교 ▶대구청 홍보 홍보 채승기 ▶경기남부청 반부패경제범죄수사 반부패경제범죄수사2 이승명 ▶부산청 외사 외사기획 김상호 ▶경남청 여성청소년 여성보호 이호 ▶부산청 부산진 형사 신경범 ▶경남청 청문감사인권 감찰 김명만 ▶서울청 마약범죄수사 마약범죄수사1 주진화 ▶대전청 경무기획정보화장비 경무 강동하 ▶경기남부청 홍보 홍보협력 김경운 ▶서울청 안보수사 안보수사1 김정완 ▶광주청 수사 수사2 박웅 ▶전남청 홍보 홍보 허양선 ▶대전청 안보수사 안보수사1 강부희 ▶충북청 공공안녕정보회사 정보상황 김용원 ▶충북청 청문감사인권 감사 목성수 ▶충남청 홍보 홍보 김영대 ▶서울청 경무기획 기획예산 김대진 ▶서울청 정보상황 경제상황 박성수 ▶서울청 101경비 경비 박시홍 ▶부산청 경무기획 기획예산 송진섭 ▶서울청 서울종로 교통 최찬호 ▶서울청 정보분석 종합분석 조남형 ▶경찰인재개발원 운영지원 총무 정혜심 ▶부산청 교통 교통안전 박상욱 ▶울산청 경무기획정보화장비 경무 김정규 ▶인천청 청문감사인권 감사 박경렬 ▶부산청 여성청소년 아동청소년 이상경 ▶인천청 경무기획 경무 임상현 ▶서울청 서울영등포 경비 김인병 ▶경북청 홍보 홍보 김시동 ▶서울청 경무기획 함경철 ▶본청 경제범죄수사 경제범죄수사 김태현 ▶서울청 서울동대문 112치안종합상황 이규환 ▶본청 사이버수사기획 사이버수사기획 곽병일 ▶본청 혁신기획조정 국가경찰위원회 권현정 ▶서울청 서울서대문 수사 이순명 ▶경기남부청 공공안녕정보 정보협력 김충우 ▶서울청 홍보 홍보협력 강명원 ▶강원청 경무기획정보화장비 인사 유기석 ▶본청 범죄분석 과학수사운영 오훈 ▶서울청 서울송파 형사 오창한 ▶본청 인권보호 인권조사 김철수 ▶본청 안보수사지휘 안보수사 염진환 ▶서울청 청문감사인권 감찰조사 주명희 ▶서울청 202경비 경비 임영인 ▶서울청 경무기획 민경욱 ▶본청 여성안전기획 여성안전기획 김말수 ▶본청 교통기획 교통기획 오성훈 ▶본청 혁신기획조정 기획 박정훈 ▶본청 홍보 홍보협력 장현덕 ▶서울청 여성청소년 여성보호 박미영 ▶서울청 경무기획 이병진 ▶본청 정보화장비기획 정보화장비기획 박민준 ▶본청 여성청소년범죄수사 여성대상범죄수사 이기범 ▶본청 정보관리 정보관리 이문형 ▶전남청 청문감사인권 감사 주현식 ▶서울청 서울성동 여성청소년 김재미 ▶제주청 홍보 홍보 구슬환 ▶본청 경무 복무관리 유미숙 ▶서울청 서울영등포 공공안녕정보외사 정광수 ▶전북청 전주완산 정보안보외사 박삼서

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.