"퇴근하고 은행업무 OK"…영업시간 탄력운영 점포 확대(종합)

은행 영업점 잇단 폐쇄 속 영업시간 탄력운영 확대

고객 접점 확대 통한 고객 만족도 제고 및 대면채널 경쟁력 강화



[아시아경제 박선미 기자] 금융소비자들은 내년 더 많은 은행 영업점에서 저녁에도 금융거래를 할 수 있게 된다. 은행 점포의 줄폐쇄로 소비자들의 근거리 영업점 방문이 힘들어지고 있는 가운데 영업 시간 탄력운영 점포의 확대는 비대면에 익숙하지 않은 소비자들의 불편 해소에 도움이 될 전망이다.

30일 은행권에 따르면 KB국민은행은 내년 영업시간 특화점포를 확대할 계획이다. 오전 9시에 문을 열어 오후 4시에 닫는 일반 영업점보다 영업시간을 3시간 늘린 ‘9TO7 뱅크’와 개·폐점 시간을 1~2시간씩 뒤로 조정하는 ‘애프터뱅크’ 운영을 확대한다는 계획을 세우고 준비에 들어갔다. 현재 영업시간 특화점포 확대를 위한 지점 및 직원 선정이 진행 중으로 내년 1월 중순 추가 확대되는 점포 수가 결정될 예정이다.

국민은행은 2017년 12월 직장인, 맞벌이부부, 사업자 등의 편의를 위해 영업시간 특화점포를 도입한 이후 현재 ‘9TO7 뱅크’ 20곳, ‘애프터뱅크’ 23곳을 운영 중이다. 은행 영업시간 중에 영업점 방문이 어렵거나 점심시간에만 한정적으로 영업점 방문이 가능한 직장인 등 지역별로 다양한 고객의 니즈에 부응하기 위해 개점시간을 더 늘리거나 탄력적으로 운영하는 점포들이다.

영업시간 특화점포 확대는 한 명의 고객에게도 불편함 없이 금융서비스를 제공하겠다는 윤종규 KB금융 회장의 경영철학이 반영된 결과다. 이재근 차기 국민은행장도 내년 특화점포 확대를 적극 추진 중인 것으로 알려졌다. 국민은행 관계자는 "내년 영업시간 특화점포가 확대되는 것은 고객 접점 확대를 통한 고객 만족도 제고 및 대면채널 경쟁력 강화를 위한 것"이라고 설명했다.

최근 월계동 지점 폐쇄를 놓고 홍역을 치른 신한은행도 소비자 불편을 해소할 수 있는 고육지책을 마련했다. 오전 9시부터 오후 5시까지 은행직원 화상연결을 통해 금융서비스가 가능한 디지털라운지(무인점포) 내 디지털데스크를 내년 확대 운영할 계획이다. 현재 운영 중인 디지털데스크는 29대. 신한은행은 내년 1분기 말까지 60여대가 추가로 설치할 예정이다.

영업점 영업시간이 끝나더라도 디지털데스크를 통해 소비자가 직원연결을 통한 금융서비스를 받을 수 있게 하겠다는 것이다. 이와 별도로 편의점 점포를 활용한 화상상담 운영 확대도 진행 중이다. 편의점 내 은행 업무 화상상담은 은행 영업점 운영 시간보다 4시간 확대된 평일 오전 9시부터 저녁 8시까지다. 퇴근 후 편의점을 찾는 지역 주민들이 여유 있게 상담을 받도록 지원하기 위해서다.

신한은행 관계자는 "디지털데스크를 늘리는 것 뿐 아니라 유연 근무에 대한 니즈가 있는 직원을 통해 아침 일찍이나 밤늦게 업무를 보기위한 고객들을 위한 디지털데스크 탄력 운영 등도 검토 중"이라고 전했다.

은행권은 디지털전환과 비대면 서비스 확대로 영업점이 축소되는 상황에서 고객접점을 늘리기 위한 영업시간 특화점포 확대를 염두에 둘 수 밖에 없는 상황이다. 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 정의당 배진교 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 10월 말까지 신한·국민·우리·하나·농협 등 5대 시중은행이 폐쇄한 점포(출장소 포함)는 179곳이다. 5대 은행이 연말까지 폐쇄를 계획한 지점도 72곳이나 된다.

다만 영업시간 특화점포 확대는 직원의 탄력 근무와도 연결돼 있어 은행 노사의 협의가 필요한 사안인만큼 효율적인 노사간 조율이 뒷받침돼야 한다. 한 은행 관계자는 "기존에는 시중은행들이 공항, 법원, 병원, 외국인전용 영업점 등에 한정돼 특화점포를 운영했다"면서 "빅테크와의 경쟁에서 살아남기 위해 고객 접점을 확대해야 한다는 니즈를 갖고 있는 만큼 영업시간 탄력운영이 불가피하다"고 설명했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr