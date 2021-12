한화솔루션, 삼성전기 통신모듈 일부 사업 인수

와이파이, 5G 밀리미터웨이브 안테나 모듈 시장 진출

[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션이 전자 사업 다각화를 위해 와이파이(WIFI)와 5G 밀리미터웨이브(mmWave) 유기기판 안테나 모듈 시장에 진출한다. 대용량의 데이터를 실시간으로 전송 해야 하는 전자제품과 자동차 전자장치(전장) 등의 수요 증가에 따른 반도체모듈 사업에도 뛰어들 계획이다.

한화솔루션은 삼성전기의 통신모듈 사업을 인수한다고 30일 밝혔다. 양측은 30일 인수 계약 체결을 마치고 2022년 3월 말까지 인수를 위한 최종 절차를 마무리 할 예정이다. 한화솔루션이 인수하는 통신모듈 사업 대상은 와이파이 및 5G mmWave 유기기판 안테나 모듈 분야다.

와이파이 모듈은 스마트폰 등 IT기기 간의 통신에 사용되는 부품이다. 5G mmWave 안테나 모듈은 통신 기지국과 데이터를 초고속으로 주고받는데 사용된다. 삼성전기는 와이파이 모듈 설계 및 고집적도 패키징과 테스트에 대한 글로벌 역량을 갖추고 있으며, 글로벌 세트업체와의 오랜 협업을 기반으로 설계에서 제조까지의 솔루션을 보유하고 있다.

한화솔루션은 기존 스마트폰에 통신모듈을 공급하는 것을 넘어 모듈 기술을 활용해 빠르게 성장하는 무선이어폰, 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기기 시장에도 진출할 계획이다.

특히 통신기능이 탑재된 TV, 스피커 등 각종 전자기기를 연결하는 IoT 시장과 인포테인먼트, 첨단운전자보조장치(ADAS), 차량 통신 및 원격 업데이트 등이 필요한 자동차 전장 분야에서 통신 모듈의 수요가 폭발적으로 늘어날 것으로 기대하고 있다.

한화솔루션 장세영 부사장은 "삼성전기의 통신 모듈 설계·제조 역량과 한화의 글로벌 네트워크를 결합해 시너지를 낼 것"이라며 "한화솔루션의 전자 사업에 미래 성장성이 높은 반도체 모듈 사업을 추가한 것으로 차별화 사업 아이템과 고급인력 확충으로 지속적인 성장을 추구하겠다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr