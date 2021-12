금융투자소득세 대비 방법 담았다…KB證, 세무테마북 발간

자산 10억 이상 VIP 고객 대상 한정 배포

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 2023년 도입 예정인 금융투자소득세와 관련한 절세 자료집을 발간했다.

KB증권은 VIP고객을 위한 '에이블프리미어멤버스' 서비스의 일환으로 이 같은 '금융과세의 패러다임이 바뀌다! 금융투자소득세'를 발간해 자사 연평균 자산 10억원 이상 초고액자산가 고객에게 우편 배포한다고 30일 밝혔다.

이번 세무테마북에서는 2023년 도입되는 금융투자소득세의 기본적인 내용 뿐 아니라 구체적인 절세전략까지 세심하게 수록됐다. 투자자의 눈높이에 맞춰 표와 그림 등을 토대로 이해하기 쉽도록 구성했다.

한편 지금은 소액 주주가 주식을 매도해 얻은 차익에 대해 세금이 부과되지 않는다. 하지만 2023년부터는 주식 양도 차익이 연간 5000만원을 넘으면 금융소득세를 내야 한다. 양도소득 3억원 이하는 22%(지방세 포함), 3억원 초과는 27.5%의 세율이 적용된다.

이민황 KB증권 IPS본부장은 "아직 아무도 가지 않은 금융투자소득세의 첫 발걸음을 KB증권과 고객이 함께 내딛는 마음으로 가장 먼저 고객의 손에 세무테마북을 증정하는 것"이라고 했다.

