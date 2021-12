코로나19 위기 속 해외건설 수주 306억불…2년 연속 300억불 달성

수주지역 다변화, 투자개발형 사업 확대 등 기업 노력 빛나

올해 코로나19 사태에도 불구하고 해외건설 수주액이 연초 목표를 초과 달성해 2년 연속 300억 달러를 넘긴 것으로 나타났다.

국토교통부와 해외건설협회는 30일 올해 해외건설 수주액이 306억 달러로 집계돼 연초 설정했던 목표액 300억 달러를 넘어섰다고 밝혔다. 지난해 351억 달러보다는 13% 줄었지만 2년 연속 300억 달러 이상을 기록한 실적이다.

우리나라 건설사들의 해외건설 수주 실적은 2010년 700억 불 돌파 이후 2014년까지 매년 500억 불 이상을 기록해왔다. 하지만, 2016년부터는 유가 하락 등 대외 여건 변화로 300억 불 내외의 실적을 보였다.

특히 작년부터 코로나19 위기에 세계경기 불확실성, 저유가 문제가 겹치며 발주공사 감소, 국가별 방역 강화 등으로 수주 전망이 비관적이었지만 △수주지역·공종 다변화 △‘팀 코리아(Team Korea)’를 통한 정부 지원 등에 힘입어 이러한 성과를 유지할 수 있었다는 설명이다.

올해는 총 318개사가 91개국에서 501건, 306억달러를 수주했다. 지역별 수주 비중을 보면 중동(37%), 아시아(30%), 유럽(15%), 북미·오세아니아(13%) 순이었다. 중동 지역 수주실적이 전년 대비 16% 감소했으나 북미·오세아니아 지역에서 620% 늘어난 5억5000만달러를, 유럽에서 188% 증가한 16억달러를 수주하는 등 수주지역 다변화가 이뤄졌다.

공종별로는 플랜트(산업설비) 수주가 절반 이상(58%)으로 여전히 높은 비중을 차지했으며 이어 토목(19%), 전기(10%) 등의 순이었다. 산업설비의 경우 전년 대비 4.0% 감소에 그쳤으나, 토목·건축은 전년 대비 크게 감소(토목 40%↓, 건축 47%↓)했다. 반면 전기의 경우 대형 해저 송전공사 수주에 힘입어 전년대비 크게 증가(352%↑)했다.

올해 수주 금액이 가장 큰 공사는 현대건설과 현대엔지니어링의 사우디아라비아 ‘자푸라 가스처리시설’ 공사로 수주액이 28억8000만 달러에 달했다. 이 사업은 사우디 최초의 셰일가스 개발 사업으로, 한국 기업이 주도적으로 참여했다는 점에서도 의미가 있다.

투자형개발사업(PPP) 가운데서는 GS건설이 글로벌 건설사와 파트너십을 통해 수주한 호주의 도로터널 건설사업(23억8000억 달러)이 규모가 가장 컸다. 이 같은 대규모 사업 수주에 따라, 우리나라의 투자개발형 수주 비중은 지난해 1.8%에서 올해 10.2%로 대폭 증가했다.

22억7000만 달러 규모의 아랍에미리트(UAE) 초고압직류 해저 송전공사 사업은 삼성물산과 한국전력 등 한국 기업들이 ‘팀 코리아’를 이뤄 설계·조달·시공(EPC) 및 운영, 금융조달 등을 통합 수주했다.

이밖에 대우건설·동아지질·삼성물산이 컨소시엄을 이뤄 수주한 싱가포르 도시철도 건설사업(13억9000만 달러), 현대엔지니어링의 폴란드 석유화학공장 확장공사(13억 달러), 두산중공업의 괌 복합화력발전 공사(5억7000만 달러), 현대건설의 페루 친체로 국제공항 건설(1억5000만 달러) 등도 수주했다.

권혁진 국토부 건설정책국장은 "코로나19에 따른 불확실성 속에서도 해외건설 사업을 적극적으로 이끌어간 기업과 근로자들의 노력으로 300억 달러 수주가 가능했다"며 "내년에도 수주 모멘텀이 지속되도록 고위급 수주 지원, 팀 코리아 플랫폼 구축, 금융·투자 및 법률 자문 지원 등 전방위적 수주 지원 활동을 이어나가고, 투자개발형사업(PPP), 건설사업관리(PM) 등 고부가가치 사업에 대한 다양한 지원 정책을 추진하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr