◆과장급 개방형직위

▶국립농업과학원 농업생명자원부 생물소재공학과장 이시철

<승진>

◆과장급

▶농촌지원국 청년농업인육성팀장 정진영 ▶농촌지원국 청년농업인육성팀장 최소영

◆도원국장

▶경기도 농업기술원 연구개발국장 조창휘 ▶충청북도 농업기술원 연구개발국장 김익제 ▶충청남도 농업기술원 기술개발국장 서정학 ▶경상북도 농업기술원 농촌지원국장 김정화

<전보>

◆과장급

▶농촌지원국 재해대응과장 노형일 ▶국립식량과학원 기술지원과장 정명갑 ▶농촌인적자원개발센터 역량개발과장 조영숙

