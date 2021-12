수은, 본점 금고미술관서 신진작가 릴레이 전시회 개최

우정수·박아람 작가 작품 두 달 여동안 전시

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행(수은)은 메세나 활동의 일환으로 서울 여의도 본점에 있는 금고미술관에서 ‘신진작가 전시회’를 개최했다고 30일 밝혔다. 메세나는 기업들이 문화예술에 적극 지원함으로써 사회공헌과 국가경쟁력에 이바지 하는 활동을 뜻한다.

전시회는 이날부터 다음 달 21일까지 우정수 작가의 작품이, 내년 2월 3일부터 2월 28일까지 박아람 작가의 작품이 전시되는 등 릴레이 방식으로 개최된다. 이들 신진작가들은 학예연구사들의 연구와 추천, 외부전문가들의 자문을 통해 국립현대미술관 ‘젊은 모색 2021전' 에 선정된 바 있다.

방문규 수은 행장은 이날 전시회 개최 자리에서 “미래를 이끌어갈 실력있는 신진작가를 모실 수 있어 기쁘게 생각한다”고 말했다.

한편 수은은 지난 6월 국립현대미술관, 서울시립미술관 등 공신력 있는 문화예술단체가 주관하는 신진작가 공모전을 후원하기 위해 2억원을 기부하는 등 문화·예술분야로 사회공헌 영역을 다양화하고 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr