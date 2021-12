[아시아경제 이지은 기자] 북한 노동당은 3일차 전원회의에서 내년도 예산안 심의에 착수했다.

조선중앙통신은 지난 29일 노동당 제8기 제4차 전원회의의 3일차 회의가 진행됐다고 30일 보도했다.

회의에서는 김정은 당 총비서가 전원회의 첫날 제시한 결론 '2021년도 당과 국가의 사업방향에 대하여'와 보고 '우리나라 사회주의 농촌 문제의 올바른 해결을 위한 당면과업에 대하여'에 제시된 투쟁방침에 따른 계획수립을 위한 부문별 연구 및 협의를 이어갔다.

통신은 "전원회의의 위임에 따라 둘째 의정 '2021년도 국가예산집행정형과 2022년도 국가예산안에 대하여'의 토의를 위한 국가예산심의조도 조직되여 문건초안연구를 하고 있다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr