[아시아경제 이창환 기자] 일본 정부가 한국군의 독도방어훈련에 항의했다고 현지 언론이 보도했다.

29일 교도통신과 NHK 등 현지언론에 따르면 일본 외무성은 한국 정부에 대해 "(독도방어훈련을) 도저히 받아들일 수 없으며, 매우 유감"이라며 강력히 항의했다.

한국군은 지난주 독도 인근 해역에 해군과 해경 함정, 공군의 공중전력 등을 투입해 '동해영토수호훈련'이라는 이름의 독도방어훈련을 비공개로 실시했다.

독도 영유권을 주장하는 일본 정부는 매년 두 차례 실시되는 한국군의 독도방어훈련에 매번 항의하며 중단을 요구하고 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr