코로나 재확산에도…美 크루즈 업계 "셧다운 없어"

[아시아경제 이창환 기자] 미국에서 코로나19 재확산이 심각해지고 있지만 크루즈 업계는 운항중단을 고려하지 않고 있다는 보도가 나왔다.

28일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 이날까지 미국 해역에서 승객을 태운 채 운항하던 크루즈선 86척에서 코로나19 감염 사례가 보고됐다.

이에 따라 승객들이 선실에 격리되거나 입항을 거부당하는 사태가 빚어졌고 정치권 일각에선 운항을 중단해야 한다는 목소리가 나왔지만, 실제로 대대적인 운항 중단 조처가 내려질 조짐은 보이지 않고 있는 것으로 전해졌다.

작년 초 크루즈선 운항이 전세계적으로 전면 중단됐을 때와는 달리 코로나19의 실체가 상당 부분 밝혀졌고 검사 키트와 백신, 전염 방지 수단이 충실히 갖춰졌다는 이유에서다.

국제크루즈선사협회(CLIA) 대변인은 "코로나19 확산을 막기 위한 업계 조치에는 의료 제공, 접촉자 추적, 의심 환자 격리 등이 포함돼 있다"고 말했다.

이에 미 보건당국은 올해 6월부터 강화된 방역 조처를 이행하는 조건으로 크루즈선 운항을 재개했고, 조건부 허가가 만료되는 내달 15일 이후에도 추가적인 규제를 내놓지 않을 것으로 알려졌다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr