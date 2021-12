美 코로나 신규 확진자 44만명 세계 신기록

[아시아경제 이창환 기자] 미국의 코로나19 일일 신규 확진자가 44만명을 넘어 세계 최다를 기록했다는 보도가 나왔다.

28일(현지시간) 미국 현지 언론에 따르면 질병통제예방센터(CDC) 집계 기준 미국의 27일 신규 확진자는 44만1278명으로 팬데믹(전염병의 세계적인 대유행) 발발 이후 하루 최고 기록을 갈아치웠다.

이 같은 수치는 미국에서 백신이 대규모로 보급되기 전인 지난 1월의 29만4000여명과 오미크론 변이 확산 이후인 이달 20일의 약 29만명 수준을 훌쩍 넘어선 것이다.

미 존스홉킨스대학 집계를 보더라도 27일 신규 확진자 수는 51만2553명으로 세계 최고 기록을 경신했다.

다만 CDC는 크리스마스 연휴 기간 검사 지연 및 검사소 휴무 등의 영향이 27일 수치에 반영되면서 확진자 수가 과대평가됐을 가능성을 지적했다.

미국에서 보통 코로나19 추세를 파악하기 위해 기준으로 삼는 최근 7일간 하루 평균 신규 코로나19 확진자(존스홉킨스대 기준)는 28일을 기준으로 25만4496명이다.

