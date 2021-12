'위드 코로나' 시행한 11월 숙박·음식업 종사자 수 감소세 벗어나…코로나 후 처음

사업체 노동력 조사 결과…111.7만명으로 전년 동월과 같아



전체 종사자 수는 1906만명으로 9개월 연속 증가



[세종=아시아경제 문채석 기자] 단계적 거리두기(위드 코로나) 정책을 시행했던 지난달 숙박·음식업 종사자 수가 22개월 만에 감소세에서 벗어난 것으로 나타났다. 다만 오미크론 변이 등 변수로 다음 달 수치가 증가세로 전환할지는 미지수다.

고용노동부가 29일 발표한 사업체 노동력 조사 결과에 따르면 지난달 마지막 영업일 기준으로 종사자 수가 1인 이상인 국내 사업체 가운데 숙박·음식업 사업체 종사자는 111만7000명으로, 한 해 전 11월과 같다. 숙박·음식업 종사자는 코로나19 사태의 여파로 지난해 2월부터 올 10월까지 21개월 연속 마이너스를 기록해왔다.

전체 사업체 종사자는 9개월 연속 증가했다. 지난달 1906만2000명으로, 작년 동월보다 22만2000명 증가했다. 전년 동월 대비 사업체 종사자는 올해 2월 감소(21만8000명)에서 3월 증가(19만3000명)로 전환했다.

앞서 지난 10월 전체 사업체 종사자 수는 1900만2000명으로, 고용부가 관련 조사를 시작한 2009년 6월 이래 처음으로 1900만 명을 넘어섰다.

한 해 전 같은 달보다 종사자가 많이 늘어난 3개 업종은 보건업 및 사회복지서비스업(11만9000명), 교육서비스업(5만5000명), 정보통신업(5만4000명)이다. 크게 줄어든 3개 업종은 공공행정·국방·사회보장행정(11만1000명), 건설업(2만 명), 사업시설관리·사업지원·임대서비스업(4000명)이다.

종사상 지위별로 살펴보면 상용근로자는 한 해 전 같은 달보다 18만1000명(1.2%), 임시 일용근로자는 4만8000명(2.4%)씩 늘었다.

사업체 규모별 종사자의 경우 '300인 미만'은 28만3000명(1.8%) 증가했지만, '300인 이상'은 6만1000명(2.0%) 감소했다. 이는 작년 11월에 코로나19 극복을 위한 공공행정 일자리 창출 사업 등으로 '300인 이상' 사업체 종사자 수가 늘었던 데 따른 기저효과로 분석됐다. 국내 산업의 중추인 제조업 종사자는 3만2000명 늘어 7개월째 플러스(+)를 유지했다. 입직자는 7만 명(8.1%), 이직자는 2만9000명(3.4%)씩 늘었다.

올해 10월 근로자 1인당 임금총액은 345만5000원으로 한 해 전 10월보다 3.6% 증가했다. 고용부가 매달 시행하는 사업체 노동력 조사는 농업 등을 제외하고 고정 사업장을 가진 사업체 표본을 대상으로 한 것으로, 고정 사업장이 없는 가사 서비스업 종사자 등은 제외된다.

한편 고용부의 직종별 사업체 노동력 조사 결과에 따르면 지난 3분기 기준 상용 5인 이상 사업체의 구인 인원은 80만4000명, 채용 인원은 69만 명으로 한 해 전 같은 기간보다 각각 18만3000명(29.4%), 13만3000명(23.9%) 늘었다.

구인·채용인원이 많은 산업은 제조업(구인 16만2000명·채용 12만4000명), 보건업 및 사회복지서비스업(11만 명·9만9000명), 건설업(10만5000명·채용 10만 명), 사업시설 관리·사업지원 및 임대서비스업(10만4000명·9만7000명) 순이다.

적극적인 구인에도 채용하지 못한 인원을 의미하는 '미충원 인원'은 11만4000명으로 한 해 전 3분기보다 5만명(76.9%) 늘었다. 미충원 사유로는 '임금 수준 등 근로조건이 구직자 기대와 맞지 않아서'가 23.3%로 가장 많고 '사업체에서 요구하는 경력을 갖춘 지원자가 없어서'가 21.3%로 뒤를 이었다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr