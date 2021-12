‘대한민국 인재상’ 탄 경남 고교생 4인

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경남교육청은 ‘2021 대한민국인재상’에 경남지역 고등학생 4명이 수상했다고 29일 밝혔다.

‘대한민국 인재상'은 미래사회를 선도할 다양한 분야의 인재를 발굴해 교육부 장관상과 상금 200만원을 수여하는 인재양성 프로그램이다.

경남로봇고 윤준호 학생은 제18회 대한민국 청소년 발명 아이디어 경진대회에서 교육부 장관상, 제19회 대한민국 청소년 발명아이디어경진대회에서 중소기업부 장관상을 수상하는 등 발명 분야에서 두각을 드러냈다.

삼현여자고 장나라 학생은 제32회, 33회 대한민국 학생발명품전시회에서 각각 교육부 장관상, 2020년 한국 학생창의력올림픽에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다.

경남과학고 장지원 학생은 제15회 국제지구과학 올림피아드 국가대표로 선발됐다. 2021년 국제 원격 천문올림피아드(IRAO) 은메달 수상, ‘위성수신안테나접시를 활용한 전파망원경 제작 및 펄서 관측연구’로 제67회 전국과학전람회 지구 및 환경 부문 학생부 특상을 거머쥐었다. 또 ‘나선은하의 HII영역 통계적 분석을 통한 은하 물리량의 상관관계 파악’으로 제22회 전국 학생 통계 활용대회 은상 등 천문학 분야 꿈나무이다.

창원과학고 차민준 학생은 그린 수소 생산 시스템을 개발하고, 미생물이 미세플라스틱을 분해할 때 나오는 전자로 연료 전지를생산하는 연구로 산업통상자원부 장관상을 수상했다.

안태환 창의인재과장은 “이번 수상을 통해 더 큰 성장의 계기가 되길 바라며, 학생들이 창의적 사고와 공동체 의식을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr